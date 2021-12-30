Пекин, 30 декабря, 2021, 05:45 — ИА Регнум. Количество пассажирских поездок во время предстоящего Китайского нового года в Китае резко возрастет по сравнению с показателем, зафиксированным в соответствующем периоде 2021 года, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Крупнейший ежегодный туристический ажиотаж в Китае продлится с 17 января по 25 февраля следующего года, сообщил чиновник Министерства транспорта КНР Жэнь Чжоли.

Количество пассажирских поездок во время пика поездок Праздника весны в 2022 году значительно увеличится по сравнению с 870 млн поездок, совершенных в 2021 году в аналогичный период, и даже превысит 1,48 млрд поездок, зарегистрированных за соответствующий период в 2020 году, сказал Жэнь.

Во время 40-дневного сезона путешествий, также известного как чуньюнь, многие китайцы отправятся в путешествия, чтобы воссоединиться со своими семьями на китайский Лунный Новый год или Праздник весны, который придется на 1 февраля 2022 года.