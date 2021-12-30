Биробиджан, , 05:39 — REGNUM В Облученском районе Еврейской автономной области (ЕАО) утром 30 декабря произошло ДТП, есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о ДТП с участием двух легковых автомобилей на 1828 километре федеральной автодороги Р-297, между населёнными пунктами Теплоозёрск и Биракан, поступила спасателям в 07:05 по местному времени (00:05 мск).

пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО «На место происшествия были отправлены спасатели пожарного поста п. Биракан, сотрудники полиции и медики».

По предварительной информации в результате ДТП четыре человека погибли, один госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее девяти человек стали жертвами дорожной аварии с участием микроавтобуса в центральной части Чили.

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