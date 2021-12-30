Важно, чтобы виновные сели — Бурматов о гибели якутянки от нападения собак
Москва, 30 декабря, 2021, 05:45 — ИА Регнум. К гибели женщины, растерзанной собаками в Якутске, привела преступная халатность чиновников и неисполнение закона «Об ответственном обращении с животными». Об этом заявил депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов («Единая Россия») на своей странице в Instagram.
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Он направил запросы в следственные органы, в которых потребовал уголовно наказать чиновников, не выполнивших свои полномочия по регулированию численности безнадзорных животных и намерен контролировать ход следствия.
Как сообщало ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело о халатности, результатом которой стала гибель жительницы Якутска от нападения собак. Расследованием занимается следственное управления СК РФ по республике.