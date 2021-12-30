Москва, 30 декабря, 2021, 05:45 — ИА Регнум. К гибели женщины, растерзанной собаками в Якутске, привела преступная халатность чиновников и неисполнение закона «Об ответственном обращении с животными». Об этом заявил депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов («Единая Россия») на своей странице в Instagram.

SplitShire Пасть собака

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«Снова Якутск. Снова собаки не в приютах (если они были бездомные) и не в хозяйских домах (если они были владельческие), а стаями на улицах. Снова человеческие жертвы. Мои самые глубокие соболезнования родным и близким погибшей женщины. Это страшная смерть, которая на совести должностных лиц, допустивших эту ситуацию», — написал депутат.

Он направил запросы в следственные органы, в которых потребовал уголовно наказать чиновников, не выполнивших свои полномочия по регулированию численности безнадзорных животных и намерен контролировать ход следствия.

«Важно привлечь к ответственности тех чиновников, кто получает от нас деньги за то, чтобы таких ситуаций не было, животные содержались в приютах, были стерилизованы и привиты, а не бегали стаями по улицам и не нападали на людей. Увы, в Якутске эта проблема старая: ещё год назад на всю страну прогремел вопиющий случай как в муниципальном приюте просто перебили лопатами десятки ни в чем не виновных животных. Так там исполняют полномочия по регулированию их численности. Последствия мы наблюдаем сейчас. Важно, чтобы виновные сели как в Якутске, так и в других городах», — также отметил Владимир Бурматов.

Как сообщало ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело о халатности, результатом которой стала гибель жительницы Якутска от нападения собак. Расследованием занимается следственное управления СК РФ по республике.