Лесозаводск, Приморский край, 30 декабря, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Приморский краевой суд вынес приговор убийце молодой женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе прокуратуры края.

Svopi.ru За решеткой

Читайте также: В Приморье задушили женщину за присуждение алиментов на ребёнка

«Суд назначил фигуранту наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое осужденный будет отбывать после освобождения», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, присяжные заседатели единодушно признали доказанным, что в июне 2018 года в Лесозаводске подсудимый решился на убийство 25-летней знакомой. Мотивом для преступления явились личные неприязненные отношения, обусловленные решением районного суда об установлении его отцовства и взыскании алиментов.

Обвиняемый привлек своего знакомого, ранее уже осужденного за совершение убийства, пообещав за помощь 180 тыс. рублей.

Сначала подельники избили женщину, потом задушили и закопали в заранее приготовленной яме.

Присяжные заседатели единодушно признали подсудимого виновным, решив, что он не заслуживает снисхождения за содеянное.