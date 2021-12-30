Житель Приморья получил почти 20 лет за убийство знакомой
Лесозаводск, Приморский край, 30 декабря, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Приморский краевой суд вынес приговор убийце молодой женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе прокуратуры края.
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«Суд назначил фигуранту наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое осужденный будет отбывать после освобождения», — пояснили следователи.
Как сообщало ИА REGNUM, присяжные заседатели единодушно признали доказанным, что в июне 2018 года в Лесозаводске подсудимый решился на убийство 25-летней знакомой. Мотивом для преступления явились личные неприязненные отношения, обусловленные решением районного суда об установлении его отцовства и взыскании алиментов.
Обвиняемый привлек своего знакомого, ранее уже осужденного за совершение убийства, пообещав за помощь 180 тыс. рублей.
Сначала подельники избили женщину, потом задушили и закопали в заранее приготовленной яме.
Присяжные заседатели единодушно признали подсудимого виновным, решив, что он не заслуживает снисхождения за содеянное.