Лондон, 30 декабря, 2021, 05:15 — ИА Регнум. Великобритания направит наиболее нуждающимся странам, в первую очередь Африки, £105 млн ($140 млн) в качестве помощи в борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба МИД Соединённого Королевства.

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В распространённом документе отмечается, что прежде всего этим странам помогут увеличить объёмы проведения анализов на наличие COVID-19. Также им помогут с поставками кислорода для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Что касается вакцин от SARS-CoV-2, то, как следует из коммюнике, Великобритания уже выполнила взятое на себя обязательство — до конца года передала странам с низким уровнем доходов 30 млн доз. В том числе 24,6 млн доз — через международную инициативу COVAX и 5,5 млн — напрямую. В частности, вакцина была передана Кении, Индонезии и Ямайке.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила почти девять миллионов доз вакцины против коронавируса от дружественных стран — Франции, Германии, США и Греции.