Исламабад, 30 декабря, 2021, 05:13 — ИА Регнум. Перестрелка произошла в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По его данным, члены некоей вооруженной группировки открыли стрелковый огонь по автомобилю, пассажиры которого начали отстреливаться. В результате перестрелки погибли четыре человека, еще трое получили ранения. Отмечается, что пострадавших доставили в больницу в критическом состоянии. По версии полиции, причиной для столкновения стала личная неприязнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября на северо-западе Пакистана произошла перестрелка в здании суда. В результате происшествия погибли девять человек, еще 20 получили различные ранения.