Якутск, , 05:10 — REGNUM Возбуждено уголовное дело о халатности, результатом которой стала гибель жительницы Якутска от нападения собак. Расследованием занимается следственное управления СК РФ по республике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Причину смерти якутянки установит судебно-медицинская экспертиза. Выяснять обстоятельства и причины произошедшего будут опытные следователи. В том числе они намерены обстоятельно изучить документы городских структур, в обязанности которых входит мониторинг ситуации по безнадзорным животным. Особое внимание также обратят на то, были ли у напавших собак хозяева.

Дело квалифицировано как особо важное и будет находиться на контроле у руководства следственного управления СК РФ по Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной гибели 53-летней женщины в Автодорожном округе Якутска названо нападение стаи бездомных собак. В сети опубликовано видео происшествия. Животные повалили женщину в течение нескольких секунд. В округе Якутска введён режим ЧС, в целом по городу — режим повышенной готовности.