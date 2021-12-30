Москва, , 05:01 — REGNUM Небольшой снег, гололедица и облачная погода ожидаются в Москве 30 декабря. Информация об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Для лыжников погода в Москве благоприятная Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Москве днём синоптики обещают небольшой мороз, температура воздуха днём составит −9…−7 градусов, ночью будет немного холоднее, −10…−8 градусов. В Московской области температура воздуха днём составит −11…−6 градусов, ночью ожидается мороз −13…−8 градусов.

Ветер будет дуть преимущественно юго-восточный, скорость его составит 3−8 м/сек. Атмосферное давление днём составит 750 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что перед праздником Рождества в Москве температура воздуха будет ниже, чем на Новый год.

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