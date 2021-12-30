Хабаровск, , 05:04 — REGNUM С 1 января 2022 года в Хабаровском крае повысится прожиточный минимум для детей — постановление об этом подписал губернатор Михаил Дегтярев. Решение о повышении на 8,6% было принято, исходя из опережающего роста цен в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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С учетом дополнительной индексации прожиточный минимум для детей на 2022 год составит 18 586 рублей. Это на 1472 рубля больше, чем на данный момент. Из краевого бюджета дополнительно будет выделено 200 млн рублей.

Ранее постановлением правительства края размер прожиточного минимума в Хабаровском крае на 2022 год был утвержден в следующих значениях: в среднем на душу населения — 16 871 рубль (рост — 104% к уровню 2021 года), для трудоспособного населения — 18 389 рублей (107%), для пенсионеров — 14 509 рублей (109%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области с 1 января 2022 года будут проиндексированы меры социальной поддержки для отдельных категорий получателей.