Владивосток, , 04:49 — REGNUM Часть жителей одного из районов Владивостока остались без отопления из-за прорыва трубы на теплотрассе. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба компании «Приморские тепловые сети».

Спортивная набережная Владивостока Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Прорыв трубы на набережной Спортивной гавани города произошёл вечером 29 декабря. На улице образовался фонтан высотой около двух метров из горячей воды, залило прогулочную зону. Из-за аварии были остановлены котлы на ТЭЦ-1, без тепла остались около 160 домов, без горячей воды — около 80 домов. При этом в городе сейчас — 19 градусов.

На настоящее время аварийно-восстановительные работы на теплотрассе завершены, началась подача тепла в дома. Жителей района Эгершельд Владивостока просят при отсутствии тепла или горячей воды обращаться в управляющую компанию. Уточняется, что централизованное отопление будет восстановлено в жилых домах примерно к 12:00 (05:00 мск).

Ранее ИА REGNUM сообщало о прорыве трубы теплотрассы на набережной Владивостока.

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