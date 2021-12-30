Владивосток, 30 декабря, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Часть жителей одного из районов Владивостока остались без отопления из-за прорыва трубы на теплотрассе. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба компании «Приморские тепловые сети».

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Спортивная набережная Владивостока

Прорыв трубы на набережной Спортивной гавани города произошёл вечером 29 декабря. На улице образовался фонтан высотой около двух метров из горячей воды, залило прогулочную зону. Из-за аварии были остановлены котлы на ТЭЦ-1, без тепла остались около 160 домов, без горячей воды — около 80 домов. При этом в городе сейчас — 19 градусов.

На настоящее время аварийно-восстановительные работы на теплотрассе завершены, началась подача тепла в дома. Жителей района Эгершельд Владивостока просят при отсутствии тепла или горячей воды обращаться в управляющую компанию. Уточняется, что централизованное отопление будет восстановлено в жилых домах примерно к 12:00 (05:00 мск).

Ранее ИА REGNUM сообщало о прорыве трубы теплотрассы на набережной Владивостока.