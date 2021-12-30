Хабаровск, , 05:01 — REGNUM Финансирование ТОР «Хабаровск» правительство РФ увеличило более чем в два раза — с планируемых ранее 3,3 млрд рублей до 6,8 млрд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Амур у Хабаровска Andshel

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Соответствующее постановление 29 декабря подписал вице-премьер Михаил Мишустин.

Выделенные средства предусмотрены в федеральном бюджете в рамках финансирования мероприятий государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа». Эти деньги пойдут на создание, реконструкцию и ремонт инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов действующих и перспективных резидентов ТОР. В их числе — проекты в сфере газохимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства, обработки вторичного сырья.

В ТОР «Хабаровск» зарегистрировано 42 резидента, включая двух якорных — ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» и АО «Международный аэропорт Хабаровск». Общая сумма заявленных инвестиций — 28,4 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест — почти 2,9 тыс.

Всего на Дальнем Востоке создано 22 ТОР. Количество резидентов — 547, объем инвестиций по соглашениям — более 4,4 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 1,4 трлн рублей частных инвестиций и создано более 45 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть регионов Дальнего Востока получат почти 5,5 млрд рублей на улучшение инфраструктуры.