Якутск, 30 декабря, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Собаки повалили женщину, которая погибла от их зубов, в течении нескольких секунд. Её тело обнаружили только через два часа. В соцсетях появилось видео нападения, сообщило News.Ykt.ru.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомные собаки

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На кадрах видно, как женщина сначала идёт, а затем начинает отбиваться от животных, и уже через несколько секунд лежит на снегу. Трагедию зафиксировала камера наблюдения, установленная на конюшне ипподрома. Видео стало подтверждением версии, что женщину растерзали собаки. Изначально предполагалась, что она погибла от других причин.

https://www.facebook.com/100001797713801/videos/307586154709495/

Тело погибшей нашёл студент арктического агротехнологического государственного университета (АГАТУ) Семён Алексеев. Руководство вуза неоднократно подавало заявки на отлов собак.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной гибели 53-летней женщины в Автодорожном округе Якутска названо нападение стаи бездомных собак. На территории округа введён режим ЧС, в целом по городу организации будут функционировать по регламенту повышенной готовности.