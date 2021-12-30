Владивосток, , 04:59 — REGNUM В постановление администрации Владивостока от 28 декабря о запрете выхода на лед в зимний период внесены изменения — указаны даты, когда можно и нельзя выходить на лёд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Лед Цитата из к/ф «Акварель», реж. Виктор Косаковский. 2018. Великобритания, Германия, Дания, США

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Читайте также: Приморцам запретили выходить на лёд — рыбаки возмущены

Теперь выход людей на лед водных объектов Владивостока запрещен до 31 декабря 2021 года, когда идет становление льда, и после 1 марта 2022 года, когда лед начинает разрушаться. Таким образом, выход на лед официально разрешен с 1 января по 28 февраля, но гражданам следует быть предельно острожными.

«Покушаться» на любимое хобби владивостокцев — зимнюю рыбалку — мы точно не планировали. Речь была об организации безопасного пребывания на льду», — пояснил мэр города Константин Шестаков.

Напомним, что выезд на лед на любом виде транспорта во Владивостоке запрещен на весь зимний период.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Константин Шестаков подписал постановление, согласно которому выход на лёд в границах Владивостокского городского округа запрещён в течение всего зимнего периода.