Якутск, , 04:40 — REGNUM Причиной гибели 53-летней женщины в Автодорожном округе Якутска названо нападение стаи бездомных собак. На территории округа введён режим ЧС, в целом по городу организации будут функционировать в соответствии с регламентом повышенной готовности, сообщил глава города Евгений Григорьев на своей странице в Instagram.

Злая собака (сс) freegr

Читайте также: В Якутске обнаружили труп женщины, её терзали бродячие собаки

Он назвал произошедшее ужасной трагедией и принёс соболезнования родным и близким погибшей.

«Погибла в результате нападения стаи собак женщина, сотрудница Северо-Восточного федерального университета. Мною принято решение ввести режим ЧС на территории Автодорожного округа и режим повышенной готовности в городе. Будет мобилизована вся имеющаяся техника и максимальное количество людей из всех структурных подразделений, предприятий мэрии вне зависимости от формата, в котором они работали. Сегодня приоритетом становится отловить эту стаю собак», — отметил мэр.

Говоря о причинах трагедии, он подчеркнул, что власти города работают в рамках правового поля и федерального закона №498. С момент начала действия этого закона за последние два года в Якутске было зафиксировано увеличение количества безнадзорных собак на улицах и случаев их нападения на людей, констатировал Евгений Григорьев.

«Это официальная статистика, хотя ресурсов и усилий тратится больше, чем до этого закона. Такая же картина по всей стране. К сожалению, подобные трагические случаи происходят и в других городах нашей страны. Поэтому моё личное убеждение — закон должен быть пересмотрен. Пересмотрен в сторону людей», — подчеркнул глава Якутска.

Он предупредил горожан, что все собаки без бирок будут отлавливаться и попросил прекратить ломать ловушки, которые устанавливают в городе для поимки животных. Мэр также призвал не выпускать собак на самовыгул.

«Приоритет — город для людей, а не для собак. Прошу отнестись с пониманием», — подытожил Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, собаки напали на женщину днём 29 декабря, около 12 часов по местному времени. Изначально предполагалось, что женщина умерла от других причин, а её тело животные растерзали позже, но затем она была опровергнута.