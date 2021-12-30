Рустави, Грузия, 30 декабря, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Получил подтверждение факт перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из военного госпиталя города Гори в тюрьму № 12 города Рустави, сообщает 30 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В распоряжении журналистов имеются кадры, на которых колонна автомобилей грузинской пенитенциарной службы въезжает в ворота тюрьмы. Предположительно, в однои из этих автомобилей и находился Саакашвили.

Возле тюрьмы начали собираться опозиционеры, гражданские активисты и сторонники бывшего президента. Поэтому во дворе исправительного учреждения были замечены спецназовцы и водомётная машина.