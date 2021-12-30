Хасанский район, Приморский край, 30 декабря, 2021, 04:28 — ИА Регнум. В Приморском крае в результате крупного пожара полностью выгорело двухэтажное административное здание в посёлке Зарубино Хасанского района. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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Сообщение о возгорании в посёлке Зарубино поступило в дежурную часть в 18:10 по местному времени (11:10 мск) 29 декабря. Первые подразделения прибыли на место пожара уже через семь минут, ему был присвоен второй номер сложности.

пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю «На момент прибытия первых подразделений из окон второго этажа шёл сильный дым, существовала угроза перехода огня на рядом стоящие жилые строения. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня».

Ситуацию с тушением осложнило то, что пожар был обнаружен поздно и успел распространиться по зданию, которое в итоге оказалось полностью уничтожено огнём. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.