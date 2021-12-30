В Приморье сгорело двухэтажное административное здание
Хасанский район, Приморский край, 30 декабря, 2021, 04:28 — ИА Регнум. В Приморском крае в результате крупного пожара полностью выгорело двухэтажное административное здание в посёлке Зарубино Хасанского района. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
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Пожар
Сообщение о возгорании в посёлке Зарубино поступило в дежурную часть в 18:10 по местному времени (11:10 мск) 29 декабря. Первые подразделения прибыли на место пожара уже через семь минут, ему был присвоен второй номер сложности.
«На момент прибытия первых подразделений из окон второго этажа шёл сильный дым, существовала угроза перехода огня на рядом стоящие жилые строения. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня».
Ситуацию с тушением осложнило то, что пожар был обнаружен поздно и успел распространиться по зданию, которое в итоге оказалось полностью уничтожено огнём. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.