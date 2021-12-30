Сантьяго, , 04:21 — REGNUM Не менее девяти человек стали жертвами дорожной аварии с участием микроавтобуса в центральной части Чили, передает телеканал 24 Horas.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, микроавтобус, в салоне которого находились 11 мигрантов, врезался в грузовой автомобиль. В результате ДТП погибли девять человек, еще двое получили травмы. Пострадавших госпитализировали, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

В настоящее время причины дорожной аварии неизвестны. По предварительной версии, микроавтобус выехал на встречную полосу, где уже и столкнулся с грузовиком.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря автобус упал с обрыва на северо-западе Колумбии. В результате ДТП погибли семеро человек, еще 28 человек получили травмы.