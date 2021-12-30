Тбилиси, 30 декабря, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В течение нескольких часов оппозиционные законодатели в тбилисском сакребуло (муниципальном собрании) тщетно пытались изменить решение правящей команды и не повышать зарплату высокопоставленным чиновникам столичной мэрии, сообщает 29 декабря грузинский телеканал «TV Пирвели».

Оноре Домье. Чиновники. 1834

Оппозиция утверждает, что ввиду того, что цены на продукты и предметы массового потребления катастрофически растут, правительству следует прибегнуть к практике «затягивания поясов» и не увеличивать и без того высокие доходы чиновников. Согласно новой инициативе, со следующего года заработная плата вице-мэра, заместителей мэра и других должностных лиц команды мэра Кахи Каладзе, а также членов городского сакребуло будет увеличена.

«Если Каладзе не годится для этой должности, то вы не годитесь для жизни!», — заявил оппозиционерам депутата от правящей партии «Грузинская мечта».

Ожидается, что сегодня «Грузинская мечта» одобрит повышение заработной платы высокопоставленным чиновникам на первом слушании в сакребуло.