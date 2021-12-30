Владивосток, , 04:37 — REGNUM Во Владивостоке в декабре завершили строительство нескольких детских садов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

В детском саду Admobninsk.ru

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«В районе Патрокла один детский сад сдан, и туда уже ходят 180 детей, еще один вводится в эти дни в эксплуатацию, после процедур лицензирования туда пойдет 240 детей. Также завершили работы в Снеговой Пади, в начале следующего — на Крыгина. Кроме того, благодаря поддержке правительства края планируем приобрести под сады три помещения в поселке Трудовое, в районе Садгорода и на Зеленом бульваре. В общем объеме мы обеспечим местами более тысячи детей», — сказал глава города Константин Шестаков.

Отмечается, что также завершено проектирование школы на Патрокле на 1275 мест со сдачей в 2023 году. Подготовлено пять земельных участков для строительства школ на 5,5 тыс. мест. Совместно с министерством образования края и Корпорацией развития Приморского края готовится заявка на субсидию из федерального бюджета на их строительство в 2023—2024 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле во Фрунзенском районе города завершено строительство детского сада на улице Дядьковской.