Владивосток, , 04:06 — REGNUM На Тихоокеанском флоте (ТОФ) ВМФ России по результатам боевой подготовки в 2021 году почётное наименование «Ударный» было присвоено 27 воинским подразделениям — экипажам надводных и подводных боевых кораблей. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

Корвет Тихоокеанского флота «Совершенный» Mil.ru

Отмечается, что впервые почётное звание защитили 13 воинских коллективов, а 14 в рамках боевой учёбы в текущем году подтвердили ранее полученное.

пресс-служба ТОФ «Количество «Ударных» формирований на Тихоокеанском флоте в сравнении с 2020 годом увеличилось более чем на 20 процентов. Среди лучших воинских коллективов 13 экипажей надводных кораблей и четыре экипажа подводных лодок».

Основанием для присвоения звания «Ударный» являются наивысшие показатели подразделения (более 15), подтверждённые в ходе проверки. В том числе боевая и мобилизационная готовность, техническое состояние вооружения и техники, укомплектованность и состояние воинской дисциплины.

Лучшими надводными кораблями ТОФ по итогам 2021 года признаны, по тактической подготовке — Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», а по морской выучке — корвет «Совершенный».

Как сообщало ИА REGNUM, из главной базы ТОФ во Владивостоке для выполнения задач дальнего океанского похода вышел отряд кораблей в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома».

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