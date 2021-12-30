На Тихоокеанском флоте звание «Ударный» получили экипажи 27 боевых кораблей
Владивосток, 30 декабря, 2021, 04:06 — ИА Регнум. На Тихоокеанском флоте (ТОФ) ВМФ России по результатам боевой подготовки в 2021 году почётное наименование «Ударный» было присвоено 27 воинским подразделениям — экипажам надводных и подводных боевых кораблей. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.
Отмечается, что впервые почётное звание защитили 13 воинских коллективов, а 14 в рамках боевой учёбы в текущем году подтвердили ранее полученное.
Основанием для присвоения звания «Ударный» являются наивысшие показатели подразделения (более 15), подтверждённые в ходе проверки. В том числе боевая и мобилизационная готовность, техническое состояние вооружения и техники, укомплектованность и состояние воинской дисциплины.
Лучшими надводными кораблями ТОФ по итогам 2021 года признаны, по тактической подготовке — Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», а по морской выучке — корвет «Совершенный».
Как сообщало ИА REGNUM, из главной базы ТОФ во Владивостоке для выполнения задач дальнего океанского похода вышел отряд кораблей в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома».