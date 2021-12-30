Кемерово, , 04:02 — REGNUM В аэропорту Кемерова открыли лабораторию диагностики COVID-19. Результаты пассажиры смогут получить на электронную почту в течение 24 часов.

Аэропорта им.Алексея Архиповича Леонова в Кемерове Администрация правительства Кемеровской области

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«Данная услуга крайне востребована для прибывших из-за границы граждан, которые согласно требованиям Роспотребнадзора обязаны предъявить справку в течение 72 часов после прилёта, и теперь могут сделать это прямо в терминале аэропорта», — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

При этом справка будет выдаваться на двух языках.

Также в аэропорту можно пройти экспресс-тестирование на наличие коронавируса с получением результатов в течение 15 минут.