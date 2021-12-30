Тбилиси, 30 декабря, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия ночью 30 декабря срочно прибыл в тюрьму № 12 города Рустави, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Цитата из к/ф «Красный дракон». Реж. Бретт Ратнер. Германия — США. 2002 Перевозка заключённого

Гварамия отказался отвечать на вопрос журналистов о том, действительно ли врачи были против перевода Саакашвили из госпиталя в тюрьму. Гварамия заявил, что ему нужно прежде всего убедиться в том, что Саакашвили вообще жив. По словам адвоката, во время их последней встречи состояние Саакашвили было очень плохим. И он незнает, как бывший президент перенёс переезд из Гори в Рустави.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 декабря был переведён из воееного госпиталя министерства обороны в Гори в тюрьму города Рустави.