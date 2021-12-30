Хасанский район, Приморский край, 30 декабря, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Вечером 29 декабря загорелось двухэтажное административное здание базы флота в посёлке Зарубино Хасанского района. Пожару был присвоен 2 номер сложности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС РФ по Приморью.

Пресс-служба МЧС РФ Приморского края Пожар в Хасанском районе

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На момент прибытия пожарных из окон второго этажа шел сильный дым, существовала угроза перехода огня на рядом стоящие жилые дома. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня.

Отмечается, что о возгорании сообщили в МЧС поздно, поэтому двухэтажное здание полностью сгорело. Площадь пожара составила около 400 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в деревне Биряково Сокольского района Вологодской области произошел пожар в детском саду.