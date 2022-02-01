Якутск, , 08:52 — REGNUM За 3 года на реализацию национальных проектов в Якутии направлено свыше 94 млрд рублей, две трети этой суммы — это федеральное финансирование. В 2022 году из федерального бюджета на нацпроекты направят ещё свыше 24 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта Tambov.gov.ru

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«2021 год был для Якутии сложным — многие уже назвали его «годом испытаний». Все помнят лесные пожары, продолжающуюся пандемию Covid-19 и борьбу с ее последствиями. На этом фоне особенно позитивно воспринимаются результаты решения некоторых социальных задач в насущных для людей сферах в рамках реализации национальных проектов — это доступность образования, медицины, доведение дорог до удаленных улусов, переселение людей из аварийного жилья», — считает член Общественной палаты Якутии Анатолий Бравин.

В Якутии свыше 100 тысяч человек, а это более десятой части населения региона, все еще проживают в аварийных домах. Такие объемы требуют соответствующих масштабов программы расселения аварийного жилья — самой большой в стране. Программа действует в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», и позволяет постепенно решать эту проблему. В 2021 году 12 тысяч человек получили ключи от новых квартир. До 2024 года в республике с участием средств Фонда ЖКХ планируется расселить рекордное количество аварийного жилья — 1,15 млн. кв. метров, на которых проживает более 61 тысячи человек.

Зданиям многих школ Якутии перевалило за 50 лет, они находятся в ветхом состоянии. В первую очередь ремонта требуют коммунальные системы, электрика и кровля зданий. В 2021 году благодаря нацпроекту «Образование» было отремонтировано около 200 учебных заведений, построено 12 новых школ.

Решение задач по ремонту и строительству медучреждений заложено в нацпроект «Здравоохранение». Так, в 2021 году отремонтировано более 30 и построено 8 новых объектов здравоохранения. Это районные больницы, поликлиники, амбулатории, ФАПы. В столице республики в этом году ожидается ввод Кардиологического центра, строится Онкологический медицинский центр. А это означает кратное повышение качества медицинского обслуживания и раннего выявления опасных заболеваний.

Ряд необходимых новаций введены региональными властями в 2021 году, который был объявлен главой республики Айсеном Николаевым Годом здоровья. Проводился мониторинг состояния здоровья населения по проекту «Генетический скрининг и паспорт наследственных заболеваний». Впервые в истории регионального здравоохранения развернуты койки для оказания паллиативной медицинской помощи, принята программа охраны психологического здоровья граждан.

В самом большом регионе страны остро обозначена проблема транспортной доступности. Эта проблема признана и на высшем уровне: президент подписал поручение об обеспечении круглогодичной доступности федеральных автодорог «Колыма», «Вилюй» и «Лена».

Средства на ремонт и строительство дорог приходят в республику по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», благодаря чему удалось завершить ряд долгостроев и отремонтировать множество дорог. Так, завершён ремонт автодороги «Нам» до села Хатырык, а в прошлом году была завершена дорога «Кобяй», строившаяся 30 лет. За два последних года в республике построено и реконструировано более тысячи километров дорог.

На многих крупных реках Якутии все еще не хватает автодорожных мостов — в 2021 году проведена большая работа по этому направлению. Возведены 10 новых мостов в Амгинском, Кобяйском, Чурапчинском и Усть-Янском районах. Началась подготовка к строительству моста через Лену — подведены дороги и электроснабжение. Также в 2022 году начнется строительство моста у Верхневилюйска — первого и самого крупного из четырех мостов через Вилюй.

Безусловно, для огромной Якутии очень важен вопрос авиатранспорта. За последние 20 лет услугами авиации воспользовались более 24 млн пассажиров. В Якутии работают сразу 32 аэропорта. И потому остро стоит проблема их своевременного ремонта. Реконструкцию 16 из них удалось включить в отдельную федеральную программу, которая уже начала реализовываться. В 2021 году в полном объеме реконструированы взлётно-посадочные полосы аэропортов Олекминска и Нерюнгри, а также завершён первый этап реконструкции полосы международного аэропорта Якутска.

«Таким образом, значимая и заметная работа по решению проблем, актуальных для подавляющего большинства якутян, проводится благодаря поддержке федерального центра и реализации национальных проектов. За теми цифрами и бюджетными миллионами, которые я назвал, стоят возведенные или отремонтированные здания школ и больниц, сотни километров дорог и других объектов инфраструктуры. Руководство республики грамотно администрирует эти средства, направляя их на решение насущных проблем граждан», — уверен Анатолий Бравин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском краевом онкологическом центре смонтировали радиотерапевтическую систему нового поколения — линейный ускоритель Halcyon Elite.