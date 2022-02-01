Якутск, 1 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. За 3 года на реализацию национальных проектов в Якутии направлено свыше 94 млрд рублей, две трети этой суммы — это федеральное финансирование. В 2022 году из федерального бюджета на нацпроекты направят ещё свыше 24 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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«2021 год был для Якутии сложным — многие уже назвали его «годом испытаний». Все помнят лесные пожары, продолжающуюся пандемию Covid-19 и борьбу с ее последствиями. На этом фоне особенно позитивно воспринимаются результаты решения некоторых социальных задач в насущных для людей сферах в рамках реализации национальных проектов — это доступность образования, медицины, доведение дорог до удаленных улусов, переселение людей из аварийного жилья», — считает член Общественной палаты Якутии Анатолий Бравин.

В Якутии свыше 100 тысяч человек, а это более десятой части населения региона, все еще проживают в аварийных домах. Такие объемы требуют соответствующих масштабов программы расселения аварийного жилья — самой большой в стране. Программа действует в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», и позволяет постепенно решать эту проблему. В 2021 году 12 тысяч человек получили ключи от новых квартир. В Якутии в городе Жатай впервые в России были расселены все аварийные дома. До 2024 года в республике с участием средств Фонда ЖКХ планируется расселить рекордное количество аварийного жилья — 1,15 млн кв. метров, на которых проживает более 61 тысячи человек.

За время реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в России более 260 тыс. граждан переселено из аварийного жилищного фонда (за период с начала 2019 года). Программа рассчитана до конца 2024 года. К этому сроку суммарно полмиллиона человек должны быть переселены из непригодного для проживания жилого фонда. Регионы, завершившие программу расселения аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, продолжат расселять дома, признанные аварийными до 1 января 2021 уже в наступившем 2022 году.

С предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года, ранее выступил президент России Владимир Путин. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м.

Зданиям многих школ Якутии перевалило за 50 лет, они находятся в ветхом состоянии. В первую очередь ремонта требуют коммунальные системы, электрика и кровля зданий. В 2021 году благодаря нацпроекту «Образование» было отремонтировано около 200 учебных заведений, построено 12 новых школ.

Решение задач по ремонту и строительству медучреждений заложено в нацпроект «Здравоохранение». Так, в 2021 году отремонтировано более 30 и построено 8 новых объектов здравоохранения. Это районные больницы, поликлиники, амбулатории, ФАПы. В столице республики в этом году ожидается ввод Кардиологического центра, строится Онкологический медицинский центр. А это означает кратное повышение качества медицинского обслуживания и раннего выявления опасных заболеваний.

Ряд необходимых новаций введены региональными властями в 2021 году, который был объявлен главой республики Айсеном Николаевым Годом здоровья. Проводился мониторинг состояния здоровья населения по проекту «Генетический скрининг и паспорт наследственных заболеваний». Впервые в истории регионального здравоохранения развернуты койки для оказания паллиативной медицинской помощи, принята программа охраны психологического здоровья граждан.

В самом большом регионе страны остро обозначена проблема транспортной доступности. Эта проблема признана и на высшем уровне: президент подписал поручение об обеспечении круглогодичной доступности федеральных автодорог «Колыма», «Вилюй» и «Лена».

Средства на ремонт и строительство дорог приходят в республику по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», благодаря чему удалось завершить ряд долгостроев и отремонтировать множество дорог. Так, завершён ремонт автодороги «Нам» до села Хатырык, а в прошлом году была завершена дорога «Кобяй», строившаяся 30 лет. За два последних года в республике построено и реконструировано более тысячи километров дорог.

На многих крупных реках Якутии все еще не хватает автодорожных мостов — в 2021 году проведена большая работа по этому направлению. Возведены 10 новых мостов в Амгинском, Кобяйском, Чурапчинском и Усть-Янском районах. Началась подготовка к строительству моста через Лену — подведены дороги и электроснабжение. Также в 2022 году начнется строительство моста у Верхневилюйска — первого и самого крупного из четырех мостов через Вилюй.

Безусловно, для огромной Якутии очень важен вопрос авиатранспорта. За последние 20 лет услугами авиации воспользовались более 24 млн пассажиров. В Якутии работают сразу 32 аэропорта. И потому остро стоит проблема их своевременного ремонта. Реконструкцию 16 из них удалось включить в отдельную программу, которая уже начала реализовываться — нацпроект «КПМИ» и его федеральный проект «Развитие региональных аэропортов». В 2021 году в полном объеме реконструированы взлётно-посадочные полосы аэропортов Олекминска и Нерюнгри, а также завершён первый этап реконструкции полосы международного аэропорта Якутска.

«Таким образом, значимая и заметная работа по решению проблем, актуальных для подавляющего большинства якутян, проводится благодаря поддержке федерального центра и реализации национальных проектов. За теми цифрами и бюджетными миллионами, которые я назвал, стоят возведенные или отремонтированные здания школ и больниц, сотни километров дорог и других объектов инфраструктуры. Руководство республики грамотно администрирует эти средства, направляя их на решение насущных проблем граждан», — уверен Анатолий Бравин.

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