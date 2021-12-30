Красноярск, , 03:44 — REGNUM В четверг, 30 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −8… −6 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Зимняя рыбалка Дарья Драй © ИА REGNUM

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В 07:30 на Театральной площади было — 7 °C.

Ночью с 30 на 31 декабря ожидается до −21… −16 °C, облачно, небольшой снег.

Скорость северо-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15−18 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В пятницу, 31 декабря, в Красноярске до −15… −13 °C, облачно, временами небольшой снег. Ночью — до −16… −14 °C.

В субботу, 1 января, в Красноярске ожидается до −14… −12 °C днём и до −17… −14 °C ночью. Облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 30 декабря в центральных и южных районах Красноярского края северо-западный ветер на порывах до 15−18 м/с, метель, на дорогах гололедица. В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярска предупредили о непогоде — сильном ветре.

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