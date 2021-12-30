Тбилиси, , 03:41 — REGNUM Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли в тюрьму в городе Рустави. Об этом сообщила невеста политика, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько 30 декабря в своём Facebook.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Ясько уточнила, что Саакашвили привезли в тюрьму в Рустави из военного госпиталя в Гори, о его состоянии ничего неизвестно.

Напомним, бывший президент Грузии Саакашвили проходил лечение в военном госпитале в Гори после длительной голодовки. От него накануне поступала информация о резком ухудшении состояния. По словам политика, он упал в обморок после того, как к нему зашли люди в форме и сообщили о его переводе в тюрьму в Рустави.

Напомним, Саакашвили был заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили и является фигурантом ещё нескольких уголовных дел. В частности, ему вменяют причастность к делу о разгоне оппозиционного митинга, о разгроме в телекомпании «Имеди» и о растрате бюджетных средств. После возвращения на родину 1 октября политик был арестован и помещён в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку, после чего его перевели в военный госпиталь в городе Гори.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам невесты Саакашвили, Елизаветы Ясько, политика увезли в неизвестном направлении.

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