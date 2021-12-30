Анадырь, 30 декабря, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Авиакомпания «Якутия» в 2021 году будет выполнять рейсы по маршруту Москва — Певек — Москва по расписанию, а не по чартерной программе. Количество субсидированных билетов из Певека в Москву увеличили на 96%, до 6,5 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Чукотки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет

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По словам губернатора Романа Копина, это сделает перелёты доступнее, но только в связке со стабильной работой авиакомпании.

Сейчас есть сложности с выполнением авиарейса Якутск — Певек. Пассажиры не могут вылететь из Якутска в Анадырь и Певек с 23 декабря. 29 декабря поступила информация от авиакомпании «Якутия» о технических неисправностях стыковочного самолёта Q300 и планировании выполнения рейса на 30 декабря. При этом правительство Чукотки предложило а/к «Якутия» 30 декабря обеспечить доставку пассажиров боингом из Якутска в Анадырь для их последующей отправки из Анадыря в Певек самолетами «ЧукотАвиа». Авиакомпания пока не подтвердила готовность использования такого варианта доставки пассажиров.

«По федеральному решению округ на будущий год получил 13 100 льготных билетов, из которых 6000 по маршруту Анадырь — Москва, 600 штук — Анадырь — Хабаровск и 6500 билетов по маршруту Певек — Москва», — сообщил Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» с 29 декабря открыл продажи на 2022 год субсидируемых государством авиабилетов для жителей Дальнего Востока.