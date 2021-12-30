Вашингтон, 30 декабря, 2021, 03:25 — ИА Регнум. Согласно синопсису кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» главный герой фильма станет центральной фигурой в команде Мстителей. Об этом 29 декабря сообщил портал Comicbook.

Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США Доктор Стрэндж

Издание отмечает, что ранее фанаты строили предположения по поводу того, кто займёт место погибшего Тони Старка. Теперь киностудия выложила в сеть описание сюжета продолжения «Доктора Стрэнджа», которое намекает, что лидером Мстителей станет великий маг.

«Теперь, когда Железный Человек и Капитан Америка ушли после ожесточенной битвы в (фильме — ИА REGNUM) «Мстители: Финал», ожидается, что бывший гениальный хирург и самый сильный маг из всех Доктор Стрэндж будет играть активную роль в качестве центральной фигуры в Мстителях», — написала в синопсисе Marvel.

Напомним, премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» состоится 5 мая 2022 года. Снимает картину автор «Зловещих мертвецов» и первой трилогии «Человек-паук» Сэм Рэйми, к роли Стрэнджа вернётся британский актёр Бенедикт Камбербэтч.