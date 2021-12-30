Нью-Йорк, США, 30 декабря, 2021, 03:25 — ИА Регнум. Экс-подруга финансиста Джеффри Эпштейна подданная Великобритании Гилейн Максвелл была признана в США виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом 29 декабря сообщает телекомпания CNN.

Джеффри Эпштейн

Жюри присяжных суда Южного округа штата Нью-Йорк вынесло Максвелл обвинительное заключение по пяти пунктам обвинения из шести, в том числе по двум наиболее тяжким преступлениям, совершённым в период с 1994 по 2004 год. Это торговля сексуальными услугами несовершеннолетних и перемещение несовершеннолетних с целью их последующей сексуальной эксплуатации. Также бывшую подругу Эпштейна признали виновной в сговоре по трём другим пунктам обвинения.

В общей сложности Максвелл может быть осуждена на 65 лет тюрьмы. Напомним, что 60-летняя подданная Великобритании ранее заявляла, что не совершала преступлений, в которых её обвиняют.

Максвелл является дочерью медиамагната Роберта Максвелла, владевшего старейшим в мире издательством Macmillan. Её обвиняют в том, что, находясь в близких отношениях с Эпштейном, она находила будущих жертв для своего любовника, которых, используя свой богатый жизненный опыт и различные психологические приёмы, склоняла к предоставлению нужным людям сексуальных услуг.

Эпштейн был задержан в штате Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Уголовное преследование в отношении него было прекращено после самоубийства финансиста в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в США началось судебное разбирательство по делу Гилейн Максвелл, обвиняемой в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних совместно с финансистом Джеффри Эпштейном.