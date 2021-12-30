Пекин, 30 декабря, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи в провинции Цинхай на западе Китая. Об этом сообщает сейсмологическая служба Гонконга.

Zeml.info Землетрясение

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 78 километрах к северо-востоку от города Голбуд. На какой глубине залегал очаг сейсмособытия не сообщается. Сведений о возможных пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья Восточного Тимора. Его очаг находился в 233 километрах к северо-востоку от города Дили на глубине 182 километра. Информации о возможных жертвах или разрушениях не приводилось.