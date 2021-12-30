Тбилиси, 30 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Грузинский парламент принял в первом чтении законопроект о контроле над табаком, сообщает 30 декабря Первый канал грузинского телевидения.

Сигареты

Согласно этому законопроекту, курение будет запрещено в такси и любых транспортных средствах. Также в кодекс об административных правонарушениях будут добавлены санкции за такие правонарушения, как: продажа табачных изделий в образовательных детских и учебно-воспитательных учреждениях и прилегающих к ним территориях в радиусе 50 метров; курение водителем в транспортном средстве при перевозке несовершеннолетнего; пропаганда табачных изделий в СМИ и интернете.

Парламент Грузии поддержал эти нововведения 79 голосами против 2.