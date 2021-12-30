Тбилиси, , 03:09 — REGNUM Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили увезли из военного госпиталя в грузинском городе Гори в неизвестном направлении. Об этом заявила 30 декабря его возлюбленная, депутат Верховной рады Украины, Елизавета Ясько, в своём Facebook.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Вечером 29 декабря Ясько сообщила, что Саакашвили находится в критическом состоянии. Сейчас она уточнила, что политика, по её данным, увезли из военного госпиталя в Гори в неизвестном направлении.

По словам Ясько, о состоянии Саакашвили сведений нет, а его исчезновение из клиники подтверждают адвокаты.

Напомним, Саакашвили был заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Политик был задержан после возвращения на родину 1 октября и помещён в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку и в связи с ухудшением состояния здоровья был госпитализирован в клинику в Гори.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы минюста Грузии Рати Брегадзе, курс лечения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после завершения голодовки закончен, поэтому ему придётся вернуться в тюрьму в Рустави.

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