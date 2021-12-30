Нью-Йорк, США, , 02:57 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 декабря разнонаправленно. В небольшой минус ушёл Nasdaq.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 90,42 пункта (0,25%), до уровня 36 488,63 пункта. S&P 500 подорожал на 6,71 пункта (0,14%), до уровня 4793,06 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 18,78 пункта (0,12%), до уровня 15 766,22 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,60 (0,79%), до уровня $76,58 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 декабря разнонаправленно на фоне «Ралли Санта-Клауса», рождественского настроения на Уолл-стрит и сдержанных надежд на не столь большую опасность штамма «Омикрон», как ожидалось.

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