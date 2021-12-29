Кабул, 30 декабря, 2021, 02:52 — ИА Регнум. По меньшей мере 21 госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 в Афганистане закрылся из-за проблем с финансированием после захвата радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в республике. Об этом 29 декабря сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на представителя афганского министерства здравоохранения Джаведа Хаджира.

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Таким образом, из 38 подобных учреждений в стране продолжают работу только 17. По словам Хаджира, минздрав ведет переговоры с международными организациями о возобновлении финансирования и ряд из них уже согласились. С начала пандемии в Афганистане зарегистрировали 150 тысяч случаев заражения коронавирусом и 7 тысяч фактов смерти от последствий COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в Афганистан из США доставили гуманитарный груз с вакцинами от коронавирусной инфекции на общую сумму в $1,4 млн.