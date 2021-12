Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Редакция портала ComicBook назвала обладателя премии Golden Issue Award 2021 в номинации «Лучших художник комиксов» (Best artist). Статья была опубликована 29 декабря на сайте издания.

В конкурсе участвовали иллюстраторы Dani (комикс «Аркхем Сити: Мировой порядок» (Arkham City: Order of the World), Дэниел Уоррен Джонсон («Бета Рэй Билл»), Джоэль Джонс («Чудо-девушка» (Wonder Girl)), Бруно Редондо («Найтвинг») и Крис Самни («Йонна и невероятные монстры» (Jonna and the Unpossible Monsters)). В итоге премия досталась Дэниелу Уоррену Джонсону.

Напомним, ранее ComicBook назвал победителя Golden Issue Award 2021 в номинации «Лучшая манга». За титул боролись «Моя геройская академия», «Магическая битва», «У Коми-сан проблемы с общением», «Семья шпиона» и «Токийские мстители». Победа досталась произведению Кохэя Хорикоси «Моя геройская академия».

