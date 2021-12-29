Новосибирск, 30 декабря, 2021, 02:58 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 20 по 27 декабря 2021 года цены набензин и дизельное топливо оставались без изменения. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

На городских АЗСбензин марки АИ-92 можнобыло купить по цене от 44,40 до 45,50 руб. за 1 литр, АИ-95 -от 47,50 до 49,20 руб., АИ-98 - от 56,40 до 59,50 руб., дизтопливо -от 55,65 до 60,85 руб.

По данным регионального органа статистики, на соответствующей неделе 2020 года цены на бензин и дизельное топливо также не менялись.