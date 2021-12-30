Гори, Грузия, , 15:56 — REGNUM Адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил, что бывшего президента перевели из горийского военного госпиталя, 30 декабря сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пока неизвестно куда переведён Саакашвили — в медчасть при тюрьме в тбилисском районе Глдани или в тюрьму города Рустави. Пока даже не известно, является ли вообще информация о перемещении Саакашвили их горийского госпиталя соответсвующей действительности.

Напомним, что в последнее время Мизаил Саакашвили проходил лечение в военном госпитале министерства обороны Грузии, расположенном в городе Гори.