Гори, Грузия, 30 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил, что бывшего президента перевели из горийского военного госпиталя, 30 декабря сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Пока неизвестно куда переведён Саакашвили — в медчасть при тюрьме в тбилисском районе Глдани или в тюрьму города Рустави. Пока даже не известно, является ли вообще информация о перемещении Саакашвили их горийского госпиталя соответсвующей действительности.

Напомним, что в последнее время Мизаил Саакашвили проходил лечение в военном госпитале министерства обороны Грузии, расположенном в городе Гори.