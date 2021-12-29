Лиссабон, 30 декабря, 2021, 02:42 — ИА Регнум. В Португалии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 26 867 человек. Об этом свидетельствует управление здравоохранения страны.

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По его данным, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 1 330 158. Также за минувшие сутки в стране скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Португалии стали 18 921 человек.

Отмечается, что наиболее тревожная эпидемиологическая обстановка сложилась в португальской столице Лиссабоне. При этом власти Португалии уже продлили ограничительные меры до 5 января. На этот период посещение общепитов, развлекательных учреждений и мероприятий разрешено лишь вакцинированным жителям, а также предоставившим отрицательный результат ПЦР-теста на выявление COVID-19.