Тбилиси, , 16:42 — REGNUM Народный защитник (омбудсмен) Грузии Нино Ломджария считает, что президент страны должен наложить вето на закон об упразднении в стране Службы государственного инспектора, сообщает 30 декабря грузинский телеканал «TV Пирвели».

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это изменение очень негативно скажется на состоянии защиты прав человека в стране и состоянии запрета пыток, жестокого обращения. Я думаю, что это законопроект, принятый в результате такого процесса и настолько необоснованный и противоречащий стандартам прав человека, что я думаю, что президент, конечно, должен наложить на него вето, чтобы вернуть свои мотивированные замечания в парламент. Однако, как мы видим, правящая партия очень четко излагает позицию о том, что это решение отменено не будет. Скорее всего, они преодолеют это вето», — сказала Ломджария.

Омбудсмен также заметила, что есть и второй путь обжалования принятого уже закона — через Конституционный суд.

«Но поскольку правительство полностью контролирует Конституционный суд, наша практика показывает, что, к сожалению, там принимаются политические решения по политическим вопросам», — заявила Народный защитник.

Напомним, что грузинские власти решили разделить единую Службу государственного инспектора на две самостоятельных структуры.