Берн, 30 декабря, 2021, 02:33 — ИА Регнум. Более легкие, чем обычно, случаи течения коронавирусной инфекции, вызываемой штаммом «Омикрон», не должны подавлять бдительность по отношению к указанному заболеванию. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 29 декабря в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, недооценка варианта «Омикрон» может быть опасна, поскольку его повышенная заразность вызывает рост числа пациентов с тяжелыми формами COVID-19 и количества летальных исходов. Кроме того, Гебрейесус отметил, что пока об этом штамме известно не все и средства противодействия распространению инфекции остаются прежними.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета El Pais распространила информацию о том, что власти Испании изучают возможность сокращения длительности десятидневного карантина для инфицированных штаммом «Омикрон».