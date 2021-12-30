Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, Франции Жан-Ив Ле Дриан и Германии Анналена Бербок обсудили координацию своих действий в ситуации вокруг Украины и возможный совместный ответ на продолжение «агрессии» со стороны России. Об этом 29 декабря сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нед Прайс «Они обсудили важность продолжения координации для сдерживания любой дальнейшей агрессии России против Украины и подтвердили наличие консенсуса среди союзников и партнёров относительно необходимости обеспечить масштабные последствия и серьёзный ущерб для России за подобные действия».

В распространённом заявлении пресс-службы Госдепа отмечается, что главы МИД «также обсудили общую обеспокоенность относительно темпов развития иранской ядерной программы» в свете того, что Тегеран располагает «всё меньшим временем» для возвращения в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе).

Высокопоставленные чиновники в ходе разговора коснулись ещё ряда тем, в числе которых отношения Литвы с Китаем и выборы в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен и украинский президент Владимир Зеленский договорились продолжить консультации по вопросам достижения мира.

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