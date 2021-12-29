Лос-Анджелес, США, 30 декабря, 2021, 01:58 — ИА Регнум. Организаторы ежегодного Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс объявили, что не будут проводить его в январе 2022 года. Об этом 29 декабря сообщил портал Deadline.

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Администрация конкурса пояснила, что приняла такое решение из-за опасений по поводу нового штамма коронавируса. Проведение фестиваля было запланировано на 7−17 января 2022 года. Отмечается, что в формате ShortFest он пройдёт в 21−27 июня 2022 года.

Отметим, что ранее организаторы Кинофестиваля в Палм-Спрингс также решили не проводить его в январе 2021 года из-за эпидемии коронавируса. Первый подобный конкурс прошёл в 1989 году, в качестве организатора выступает кинематографическое общество Палм-Спрингс.