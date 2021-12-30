Москва, 30 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. С 1 января 2022 года в Москве начнется прием заявок на гранты для кинопроизводителей, фильмы которых способствуют популяризации образа столицы. Об этом 30 декабря сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

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Для короткометражных картин размер финансовой поддержки будет варьировать от 1 до 3 млн рублей. Производители полнометражных фильмов смогут рассчитывать на сумму от 3 до 9 млн рублей. Для лент, отмеченных главными призами на международных кинофестивалях, предусмотрена финансовая поддержка в двойном объеме.

«Специальные гранты для кинематографистов город выделяет не первый год. В новом году правительство Москвы продолжит поддерживать проекты, продвигающие образ столицы в кино. Приём заявок отроется 1 января и продлится до 31 марта», — сказала Сергунина.

Ключевое условие для получения поддержки — картины должны включать планы узнаваемых и широко известных общественных пространств Москвы, отражающих историческую, архитектурную и культурную самобытность города. Необходимо, чтобы данные эпизоды составляли не менее 10% общего хронометража.