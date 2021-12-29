Сакраменто, США, 30 декабря, 2021, 01:56 — ИА Регнум. Грузовому автомобилю американской компании TuSimple впервые с помощью автопилота удалось преодолеть расстояние примерно в 130 км на дорогах США, 29 декабря сообщил на своем сайте разработчик транспортного средства.

Alan Levine Дорога

Грузовик проехал 1 час 20 минут. Отмечается, что в салоне не было водителя и автомобиль не управлялся дистанционно.

Для испытаний транспортного средства компания сотрудничала с департаментом транспорта американского штата Аризона, а также с правоохранительными органами региона. В TuSimple добавили, что на создание грузовик с автопилотом ушло полтора года.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA) разрешило немецкому компании Mercedes-Benz производство автомобилей с 3 уровнем автопилота, который можно использовать при движении со скоростью до 60 км/ч.