Брентфорд, Великобритания, , 01:46 — REGNUM 29 декабря «Манчестер Сити» в матче двадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 одержал минимальную победу над «Брентфордом» со счетом 1:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Единственный мяч на шестнадцатой минуте встречи забил атакующий полузащитник сборной Англии Филип Фоден после передачи Кевина Де Брёйне.

Составы команд:

«Брентфорд»: Исо, Пиннок, Янссон, Серенсен, Томпсон (Гходдос, 82'), Йенсен, Ониика (Бидструп, 75'), Батист, Расмуссен, Висса (Канос, 69'), Тоуни.

«Манчестер Сити»: Мораеш, Диаш, Аке, Канселу, Ляпорт, Фернандиньо, Силва, Де Брёйне, Жезус, Фоден, Грилиш.

Статистика матча («Брентфорд"/ «Манчестер Сити»)

Удары 6/12

Удары в створ 2/3

Владение 24%/76%

Угловые 3/5

Нарушения 12/10

«Манчестер Сити», одержав шестнадцатую победу в сезоне и набрав 50 очков, укрепился на первой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» с двадцатью очками временно остался на четырнадцатом месте.