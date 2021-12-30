30 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 10:29 — REGNUM Заявление украинского посла в США Оксаны Маркаровой о том, что Киев активно ведёт работу с Вашингтоном по предоставлению ему избыточного американского военного оборудования и вооружения, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 30 декабря в социальной сети Facebook.

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«Зачем кусать того, кто может тебя съесть?» — задаётся вопросом Амина У.

Многие пользователи отмечают, что Украина уже не может говорить о своих миролюбивых намерениях, потому что всё, чем они занимаются, это пытаются выбить для себя военные поставки от иностранных государств.

«Вот вам пацифизм и миролюбие Украины во всей красе. Правда, такая жажда мира Киеву дорого обходится, приходится с протянутой рукой стоять», — отмечает Всеволод Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина заняла крайне унизительное положение, выпрашивая у кого попало то финансовую, то военную помощь.

«Как за страну стыдно. Ходят по миру с протянутой рукой, всё клянчат. Лучше бы свою экономику поднимали! Но куда им — без образования и без стыда, только на подачки и воровство способны», — считает Ирина Д.

Часть людей полагает, что украинскому народу пора отказаться от своей агрессивности в пользу созидательных вещей, вероятно для этого понадобится помощь специалистов, но не военных, а медицинских.

«Не военная помощь вам нужна, а психиатр! Пора уже снять с голов кастрюли и проветрить мозги, если они у вас остались», — призывает Валентина С.

Оксана Маркарова Kmu.gov.ua

Ряд пользователей указывает на то, что никто бы не осудил Украину, проси она не оружие, а финансовую помощь, чтобы поддержать свою экономику.

«Неужели украинцы собираются воевать с Россией? Надо просить помощь хотя бы на развитие экономики, а вы на гробы и руины!» — указывает Валентина Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что никакие военные поставки не помогут Украине в войне с Россией.

«Но что это даст? Америка была бы сильной, не убежала бы из Афганистана. При первых ответных залпах со стороны России они все убегут из Украины и оставят её на произвол судьбы. Не играйте с огнём, это ни к чему хорошему не приведёт», — предупреждает Alfonse D.

«Если Киев получит военную помощь со стороны Запада, тогда Донецкая и Луганская Народные Республики получат военную помощь из России. Неужели украинцам это непонятно? Одумайтесь, пока не поздно!» — обращается Игорь Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что Россия не оставит в беде жителей Донбасса, поэтому на любые военные поставки Киеву будет дан симметричный ответ.

«Неужели в Киеве не понимают, что, сколько бы им ни поставили вооружения из США, этого всё равно не хватит для войны с Российской Федерации. Тут даже ядерный арсенал в расчёт брать не надо, всё равно силы несравнимые», — пишет Yasa A.

Солдаты вооруженных сил США на праздновании Дня независимости Украины President.gov.ua

«Какие воинствующие женщины в политике появились, ужас! Женщина о мире должна говорить! Что с миром происходит?!» — ужасается Валентина Д.

Напомним, 28 декабря украинский посол в США Оксана Маркарова заявила в интервью LB.ua о том, что Киев активно ведёт работу с Вашингтоном по предоставлению ему избыточного американского военного оборудования и вооружения. Речь идёт о ненужном вооружении, которое Соединённые Штаты могут дополнительно предоставить Украине.